Ternana a Rieti per la Coppa, Gallo carica: "Vincere unico obiettivo"

Motivato, sulla difensiva nello sviscerare le scelte di formazione ma consapevole sia del valore dei suoi ragazzi che del lavoro sin qui svolto. Si è presentato così Fabio Gallo alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Rieti. Con Bergamelli, Palumbo e Marilungo usciti dalla squalifica, più l’innesto di Partipilo dal mercato, Gallo non si sbottona sugli undici titolari: “Non ho ancora comunicato la formazione ai ragazzi”. Con nessuno ai box e la riconferma del rombo a centrocampo, con il trequartista a ridosso delle due punte, in settimana Gallo ha provato nel ruolo di interni Argento e Paghera (autore del gol vittoria contro l’Olbia) nell'intento, come dichiarato dallo stesso allenatore, di mischiare le carte per ruotare i tanti interpreti in rosa. “L’unico obiettivo è vincere per passare il turno mostrando anche progressi sul piano del gioco. Contro l’Olbia abbiamo disputato una buona partita, ma non dobbiamo ripetere gli errori occorsi nei cinque minuti di black out”.