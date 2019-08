Il Perugia prova il colpaccio contro il Brescia, Oddo: "Possiamo passare"

La formazione del Perugia dovrebbe essere molto simile a quella vista domenica scorsa contro la Triestina, anche per la necessità eventuale di fare le prove generali ad una settimana dall’esordio in campionato contro il Chievo il prossimo 25 agosto. Contro il Brescia e davanti a Vicario, la linea difensiva a 4 sarà composta da Rosi, Gyomber, Sgarbi e Di Chiara. In mezzo al campo Carraro detterà i tempi e con ogni probabilità sarà ancora una volta affiancato da Falzerano e Dragomir. Dietro Iemmello dovrebbero agire Fernandes ed uno tra Capone e Buonaiuto. Bianco, Moscati e Manconi non sono stati convocati e tutti e tre, soprattutto gli ultimi due, sembrano destinati a lasciare il Perugia. “Non possiamo essere al 100 per cento ma un allenatore si aspetta sempre dei passi in avanti. Sarà una gara più impegnativa della precedente (contro la Triestina, ndr), di fronte ci troveremo una formazione di Serie A ma vogliamo provare a passare il turno cercando di imporre il nostro gioco”, ha dichiarato mister Oddo.