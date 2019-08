Ternana, l'esordio in anticipo: a Rieti si gioca sabato 24 in notturna

Inizierà sabato 24 agosto il campionato 2019/2020 della Ternana. Nel comunicato diramato dalla Lega Pro la trasferta rossoverde al Manlio Scopigno di Rieti sarà uno dei tre anticipi (uno per girone) in programma con orario serale (fischio d’inizio alle 20.45). Prima in notturna, dunque, per gli uomini di Gallo, che saranno impegnati già domenica 18 agosto sul campo del Rieti nell’ultima partita di Coppa Italia.