Il Gubbio abbraccia la città, folla di tifosi per la presentazione

Presentazione in grande stile per il Gubbio versione 2019-20. I tifosi rossoblù infatti hanno riempito piazza Bosone, pieno centro storico, per assistere al vernissage della squadra di mister Guidi. Presente ovviamente anche patron Notari che ha promesso di "completare la rosa" con un paio di acquisti in questa fase finale di calcio mercato. Intanto è ufficiale l'approdo di Marchegiani al Novara. Per quanto riguarda il campionato il debutto del Gubbio è fissato per domenica 25 agosto alle 15 a Trieste.