Cunzi colpito da tumore, la Narnese: "Pasquale, para anche questo rigore"

La Narnese ha voluto dedicare una lettera aperta al suo portiere Pasquale Cunzi, che ha annunciato di avere un tumore. Questo il testo integrale: "Caro Pasquale, saremo sempre al tuo fianco. L'Asd Narnese vuole testimoniare la sua vicinanza al suo numero uno. A fatti, non solo a parole. Abbiamo già comunicato al nostro tecnico, Marco Sabatini, e a tutto lo staff che non torneremo sul mercato, in attesa del rientro di Pasquale Cunzi. Pasquale è e resta il nostro numero uno. Quello che conta adesso è che pensi alla sua salute e alla sua famiglia. Noi facciamo il tifo per lui e siamo certi che fra poco sarà di nuovo al campo ad allenarsi con i compagni e a scherzare con tutti noi, come è solito fare. Il valore tecnico del giocatore è sotto gli occhi di tutti e per lui parlano i numeri. Il modo in cui sta affrontando la malattia è un ulteriore attestato del valore umano di un ragazzo straordinario, che sta tirando fuori un coraggio incredibile nell'annunciare a tutti di aver scoperto un tumore al testicolo e di volerlo combattere nel più breve tempo possibile. “E noi siamo sicuri che vincerai anche questa partita. Tutta la Narnese fa il tifo per te. Forza Pasquale, para anche questo rigore...”.