Grifo Robot, campagna abbonamenti prorogata fino al 14 settembre

Grifo Robot, la campagna abbonamenti che nello scorso weekend ha superato quota 3000 sottoscrizioni sarà prorogata. “A.C. Perugia Calcio comunica che sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento "Grifo Robot" fino al giorno di Perugia-Juve Stabia, partita valida per il terzo turno del campionato di Serie Bkt è in programma per sabato 14 settembre”. La campagna abbonamenti dunque durerà ancora un mese.