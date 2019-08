Agguato a Diabolik, ucciso storico capo ultrà della Lazio

Fabrizio Piscitelli, meglio conosciuto come Diabolik, è morto nel pomeriggio a Roma vittima di un agguato al Parco degli Acquedotti. L’uomo, noto ultras della Lazio, è stato colpito alle spalle da un proiettile che lo ha colpito al capo all’altezza dell’orecchio.

Piscitelli, 53 anni, era noto nell'ambiente del tifo biancoceleste per essere lo storico capo degli Irriducibili della Lazio. In passato è finito in manette per droga. Tre anni fa i finanzieri del comando provinciale di Roma avevano confiscato a Piscitelli beni per due milioni di euro. Un provvedimento che seguiva l'arresto di Diabolik, eseguito dai finanzieri nell'ottobre del 2013 dopo una breve latitanza, perché ritenuto promotore e finanziatore di un traffico internazionale di sostanze stupefacenti.