Dalla Libertas al bronzo europeo, l'avventura di Cammarota con l'Italia U15

Un bronzo con la maglia azzurra. E’ festa per Riccardo Cammarota, portacolori della Libertas Rari Nantes Perugia, che l’ha conquistata ai campionati europei Under 15 di pallanuoto. “E’ stata un’esperienza entusiasmante e formativa”, ha commentato. “Ci siamo confrontati con le nazionali più importanti della pallanuoto europea e siamo riusciti a mettere alle spalle squadre come Croazia e Serbia che hanno grande tradizione. C’è un po’ di rammarico per non aver centrato la finale, visto che con l’Ungheria avevamo cominciato bene, ma la nazionale magiara è davvero forte e poi l’ha dimostrato vincendo l’Europeo. Noi siamo comunque felici".