Serata di gala al Curi, il Perugia cede alla Roma: l'ex Mancini mattatore

Una serata di gala. Da ricordare. Un buon test, nonostante l’1-3 finale, utile per approcciare con la giusta consapevolezza nei propri mezzi la stagione. Contro una Roma ovviamente superiore ed in un Curi semi esaurito e tracimante entusiasmo, il Grifo regge il palcoscenico nonostante almeno un paio distrazioni costino due dei tre gol. Nei biancorossi brilla una volta di più Iemmello autore della rete dell’1-2. Vicario sbaglia in occasione del momentaneo 0-2 degli ospiti, per poi riscattarsi con due interventi da urlo su Schick. Fernandes ruba l’occhio, mentre nel finale di gara infarcito di cambi ed in cui il Perugia passa dal 4-3-2-1 al 4-4-2, la squadra prova fino all’ultimo ad evitare la sconfitta che però arriva per 3-1, con il sigillo dell'ex Mancini (doppietta per lui) allo scoccare del 90'.