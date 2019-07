Il Gubbio cresce bene, buon pareggio nel test contro il Livorno

Avanti così. Buon test per il Gubbio contro il Livorno, al di là del risultato di parità (1-1), che comunque fa bene al gruppo ed è benzina nel motore per continuare a girare sempre meglio verso la miglior forma. Indicazioni importanti per Guidi per aggiustare, perfezionare, migliorare. A segno Tavernelli nel primo tempo per i rossoblù, la replica labronica a inizio ripresa con Raicevic.