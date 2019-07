Gubbio, inizio in salita: subito la trasferta in casa della Triestina

Il Gubbio giocherà la prima partita di campionato il 25 agosto in trasferta al “Nereo Rocco” contro la Triestina. “Cominciamo subito col fuoco - commenta il direttore sportivo Giuseppe Pannacci - ma tanto prima o poi devi scontrarti con tutti, per cui fa lo stesso”. “Anzi - conclude - forse è meglio incontrarlo subito uno squadrone come la Triestina perché magari poter ancora non essere in forma. Forse un mese più tardi sarebbe stato pure peggio, per noi, anche se non si può mai dire". Debutto al Barbetti contro la Virtus Vecomp Verona.

