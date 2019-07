Girone C, la Ternana inizia a Rieti: debutto al Liberati contro il Potenza

Nel Salone d’onore del Coni, la Ternana ha scoperto il cammino da affrontare nel prossimo campionato di Serie C. I rossoverdi scenderanno in campo nella prima giornata al Manlio Scopigno di Rieti, in quella che è la trasferta più vicina per i tifosi delle Fere. Peccato, perché oltre ai tanto attesi abbonati, la Ternana avrebbe potuto festeggiare i 50 anni del Liberati con la prima partita della nuova stagione tra le mura amiche. “Si comincia - commenta a caldo il vicepresidente Paolo Tagliavento -. Rimandiamo alla settimana dopo i festeggiamenti (contro il Potenza ndr) e sicuramente qualcosa faremo perché l’evento ce lo impone. Dovremo affrontare ogni partita come fosse la più difficile del calendario. Che sia Rieti e Bari non deve cambiare l’atteggiamento. Scendiamo in campo per vincere”.

