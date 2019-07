A Trigoria la Roma supera il Gubbio 3-0. Buon test per i rossoblù

Un Gubbio ben messo in campo riesce a creare qualche difficoltà alla Roma e, al di là del risultato di 3-0, supera a pieni voti il primo esame stagionale sul terreno "Testaccio" del centro di Trigoria. I giallorossi, avanti di preparazione (hanno iniziato il 9 luglio,) e già che alla terza amichevole hanno provato a metterla sul piano della tecnica e del ritmo ma non hanno trovato sbocchi interessanti. Merito di una fase difensiva rossoblù pressoché perfetta orchestrata da un Konate già sopra la media. Tofanari a destra non ha fatto male, Filippini a sinistra ha saputo stringere i denti. Tutta di sacrificio la partita dei "lupi" che, volendola sintetizzare al massimo, potremo considerarla un ottimo allenamento della fase di non possesso. Ma sarebbe troppo riduttivo perché qualcosina si è visto anche in avanti e nel primo tempo un fuorigioco generoso ha fermato Cesaretti che stava andando in porta.