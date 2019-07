Università San Raffaele, cattedra di storia del calcio

E’ dedicata alla Storia del calcio la prima e unica cattedra italiana istituita presso l’Università telematica San Raffaele affidata a un docente d’eccezione, il giornalista Alessandro Alciato, inviato speciale di SKY Sport e autore di numerosi libri sul calcio e sui suoi protagonisti. Ormai identificato come “Università del Calcio”, il Corso di laurea triennale in “Scienze Motorie Curriculum Calcio” dell’ateneo San Raffaele con sede principale a Roma, nato nel 2016 in collaborazione con l’Associazione Italiana Calciatori, implementa l’offerta formativa puntando ancora su qualità e alta professionalità. Le esperienze uniche e leggendarie di Carlo Ancelotti, Paolo Maldini, Siniša Mihajlović, Marco Nosotti diventano materia di studio. Nel percorso didattico Alciato, attraverso le loro dirette testimonianze, approfondirà per gli studenti del terzo anno le esperienze professionali e umane di alcuni ex-calciatori che sono stati protagonisti di momenti significativi della storia del pallone. In particolare, Carlo Ancelotti, Paolo Maldini e Siniša Mihajlović, ex-calciatori oggi dirigenti e allenatori, daranno un loro contributo didattico al corso mettendo a disposizione degli studenti il loro percorso personale all’interno di un programma più ampio e articolato. Insieme a loro, l’esperienza di Marco Nosotti, altra firma storica del giornalismo sportivo e di SKY Sport, tra i primi “bordocampisti” [una modalità di giornalismo che ha cambiato il modo di raccontare questo sport ma anche ex-calciatore. Il Corso di storia del Calcio è finalizzato a un esame elettivo del terzo anno accademico del corso di studi, unico in Italia e non solo, che consente a tutti gli studenti di coniugare la passione per lo sport più seguito al mondo con un concreto percorso accademico e professionalizzante. "Rappresenta perfettamente lo spirito di questo iter universitario - sostiene il presidente del corso, il professor Fabio Poli - la sintesi tra la parte accademica, per un percorso di laurea triennale altamente qualificato, la presenza di un docente che viene dal mondo del lavoro nel calcio e, non da ultimo, il concetto formativo rivoluzionario di poter usufruire di contributi didattici di professionisti del calcio giocato che hanno scelto di portare la loro testimonianza attiva".