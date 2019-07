Ora è ufficiale, nuova panchina per Sandreani: è il mister dell'Angelana

Alessandro Sandreani è il nuovo tecnico dell'Angelana. "L’Asd Angelana 1930 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo per affidare la conduzione tecnica della prima squadra ad Alessandro Sandreani - si legge nel comunicato del club - ex tecnico nonché giocatore, capitano e bandiera del Gubbio. Sandreani vanta due esperienze in panchina, avendo allenato prima la formazione Juniores del Gubbio nelle stagione 2015-16, quindi la Berretti 2016-17 e 2017-18, in questo caso fino al mese di marzo 2018 quando, a seguito dell’esonero di Dino Pagliari, è stato chiamato a guidare la prima squadra, ottenendo la salvezza nel campionato di Serie C. Confermato per la stagione successiva, è rimasto alla guidata della formazione eugubina fino alla fine di novembre. Complessivamente Sandreani ha collezionato 20 gare da allenatore nel calcio professionistico".