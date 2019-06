Troppi errori al tiro, l'Italia cede all'Ungheria: domenica c'è la Slovenia

L’Italia è stata sconfitta dall’Ungheria a Nis (Serbia) nel secondo impegno dell’EuroBasket Women 2019. Dopo il successo all’esordio con la Turchia, le azzurre sono state battute dalle magiare 51-59 pagando la pessima serata al tiro (17/68). La miglior marcatrice della nostra Nazionale è stata Giorgia Sottana con 16 punti, in doppia cifra anche Sabrina Cinili a quota 12. Buona anche la prova di Cubaj sotto canestro. Sabato giorno di riposo, domenica 30 giugno si torna in campo per l’ultimo impegno con la Slovenia (ore 18.30) che vale il secondo posto. Ungheria già certa del primo, Turchia eliminata. In ogni caso l’Italia il 2 luglio giocherà a Belgrado lo spareggio per i quarti di finale contro una tra Belgio, Bielorussia, Russia e Serbia.