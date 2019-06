Campagna abbonamenti Perugia, via alla prima fase: premio ai primi 3.000

A partire dalle 16 di giovedì 27 giugno, avrà inizio la prima fase, quella relativa alla prelazione, della campagna abbonamenti per la stagione 2019-2020. Ai primi 3000 abbonati verrà donata la t-shirt Grifo Robot realizzata in collaborazione con l’Insurance Partner Vittoria Assicurazioni. Inoltre, tutti gli abbonati riceveranno in omaggio un cappellino del Perugia, unito a 10 euro di sconto da utilizzare presso l’Ac Perugia Store. La biglietteria sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Il sabato rimarrà aperta la mattina ad eccezione del 6 luglio in cui effettuerà l’orario completo. La vendita libera comincerà lunedì 22 luglio.