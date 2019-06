Il Gubbio rinforza la difesa: ufficiale l'acquisto di Bacchetti

Loris Bacchetti, difensore centrale classe 1993. è un nuovo giocatore rossoblù. Nativo di Guardiagrele (Chieti), Bacchetti ha vestito le maglie di Pescara, Lanciano e Pro Vercelli in serie B, Catanzaro, Ancona, Juve Stabia e Catania in serie C. Nelle ultime 3 stagioni al Monopoli, lo scorso gennaio era stato dato in prestito alla Cavese. Un altro rinforzo dunque per il tecnico Guidi.