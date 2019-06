Trovato morto in casa, sospetta overdose

Trentenne trovato morto oggi in casa per sospetta overdose. Potrebbe essere stata una dose letale a stroncare la vita dello spoletino, trovato senza vita da un familiare all'interno dell'appartamento del centro in cui viveva. Immediata la chiamata al 118, ma purtroppo per il giovane non c'è stato nulla fare. Le indagini sono state affidate agli uomini del commissariato che conoscevano il trentenne con un trascorso da consumatore di droga.