Tentata rapina in un supermercato, un arresto

E' stato convalidato l'arresto effettuato nei giorni scorsi a Spoleto di un 35enne di origine marocchine regolare sul territorio nazionale, resosi responsabile di tentata rapina ai danni di un supermercato. L'uomo, in evidente stato di alterazione da alcool, era entrato poco prima nell'esercizio commerciale e aveva rubato della merce in esposizione al reparto di profumeria. Una volta scoperto, anziché restituire il bottino, ha colpito al volto un addetto alle vendite, facendolo cadere sugli scaffali. Bloccato dagli agenti della squadra volante del commissariato di polizia e da una pattuglia del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri, il marocchino è stato arrestato per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni dolose.