Festival dei Due Mondi, svelato il programma

Opera, musica, danza dalla classicità al mondo contemporaneo sulle ali di una farfalla e con tocco di fashion. Così si presenta la 62esima edizione del Festival dei Due Mondi che si terrà dal 28 giugno al 14 luglio. Il cartellone è stato presentato nella sede del MIBAC a Roma dal direttore artistico Giorgio Ferrara alla presenza del sindaco di Spoleto, Umberto De Augustinis, ospiti del sottosegretario ai beni culturali, Gianluca Vacca. "Per metà sono spoletino - ha detto Vacca - mia madre è di Spoleto, ho visto grazie a lei tanti spettacoli del festival in queste meravigliose location di cui potete godere. Anche quest'anno c'è un calendario ricchissimo e, come sempre, sono le due anime a contraddistinguere il cartellone: classico e contemporaneo".

In vetrina Nel segno dell'oceano che si fa farfalla, l'immagine del manifesto firmato dal fotografo David Lachapelle, il festival propone ospiti internazionali e grandi nomi della scena nazionale: da Marisa Berenson a Jean Paul Gautier per andare ad Adriana Asti e Lucinda Childs, la modella Eva Riccobono, il direttore d'orchestra Daniele Gatti, la compositrice, Emma Dante, ma anche Stefano Bollani, Vinicio Capossela. Sono alcuni dei nomi da vetrina del cartellone

Il programma Nuovo con l'opera lirica in due atti Proserpine, musica di Silvia Colasanti e con la regia di Giorgio Ferrara. Le date 28 e 30 giugno. Concerto finale in piazza Duomo all'insegna di Giuseppe Verdi. Direttore Daniele Gatti, orchestra e coro del Teatro dell'Opera di Roma. Per la danza, My french Valentino con L'Ecole Atelier Rudra Bejart il 28 e 29 giugno. E ancora Ode to the master del Dutch National Ballet "Capolavori dell'opera di Hans Van Manen l'appuntamento da non mancare al Teatro Romano il 5, 6 e 7 luglio. Da vedere lo spettacolo al Teatro Nuovo di Jean Paul Gautier Fashion Freak Show (4, 5, 6.7 luglio). Al Caio Melisso La ballata della Zerlina con Adriana Asti e Lucinda Childs al Caio Melisso dal 4 al 14 luglio. Una ballata di erotismo e ribellione di grande intensità con due grandissimi personaggi. Imperdibile Emma Dante che porta in prima nazionale Esodo da Edipo Re di Sofocle dal 4 al 14 luglio a San Simone, uno spazio davvero di grande suggestione. Da segnalare il debutto da attrice della modella Eva Riccobono con Coltelli nelle galline, di David Harrower all'Auditorium della Stella dal 5 al 14 luglio. Per la musica, Stefano Bollani e Hamilton de Hollanda con lo spettacolo On tour il 12 e 13 luglio al Teatro Romano. E ancora il 7 luglio in piazza Duomo, Vinicio Capossela presenta "Cantata per le creature". Sempre il 7 luglio è la giornata dedicata al ricordo del maestro Giancarlo Menotti: alcuni dei musicisti delle più promettenti orchestre giovanili dei Conservatori italiani saranno chiamati a suonare le composizioni del padre del Festival. L'evento è in collaborazione con Il Mibac, un bel segnale.

Ancora, davvero significativa la possibilità di visitare l'ospedale delle opere d'arte ferite dal terremoto, ovvero il deposito di Santo Chiodo. Immancabile l'amico storico del Festival Corrado Augias che si occuperà a modo suo di Lucrezia Borgia a cinquecento anni dalla morte, Chiostro di San Nicolò il 12 e 13 luglio. Ci sarà anche Paolo Mieli con Elogio all'oblio il 6 luglio sempre al Chiostro. Nello spazio Carla Fendi un ulteriore viaggio nella scienza con Ecce Robot. Ci piace infine ricordare che al Teatrino delle 6 intitolato a Luca Ronconi "stazionera'" l'Accademia nazionale d'arte drammatica "Silvio d'Amico" con l'XI edizione Progetto accademia european young theatre con studi e performance proposti da giovani attori e registi. Bello e impattante lo spot Rai caleidoscopico che ha esaltato le varie arti anche se di Spoleto c'è forse troppo poco.

Sabrina Busiri Vici