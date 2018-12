Le scuse dell'azienda: "Aspettiamo le controanalisi"

"Onde evitare problemi ulteriori, vi comunico che è la nostra azienda e cioè Salumificio Ciliani sito in Savelli di Norcia". Così l'azienda su facebook (dimostrando serietà) in merito alla partita di salsiccia con probabile salmonella, già ritirata dal mercato. "Vogliamo tranquillizzare i nostri clienti - scrive il Salumificio Ciliani - che il lotto in questione è stato tutto bloccato per la vendita e che stiamo attendendo le controanalisi che pubblicherò appena in nostro possesso, in questi casi il Ministero della Salute, giustamente, ha obbligo di pubblicare la notizia su diversi social, in attesa di nuove informazioni ci scusiamo con tutti i nostri clienti per il problema arrecato, ma che, fortunatamente, non ha creato danni a persone o cose".

Molti i commenti di apprezzamento per la scelta dell'azienda di aggiornare direttamente i propri clienti sulla vicenda.