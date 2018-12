Terremoto: la Finanza scopre otto finti sfollati

Hanno attestato il falso dichiarando di risiedere stabilmente in alcuni dei paesi dell'Umbria interessati dal terremoto del 2016, per poter accedere al contributo di autonoma sistemazione, provvedendo cioè da soli a trovare un alloggio alternativo all’abitazione resa inagibile dal sisma. Nel mirino della guardia di finanza sono finiti altre 8 persone per le quali è scattata la denuncia. I reati ipotizzati sono falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Sono stati i finanzieri della Compagnia di Spoleto che, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito le indagini, raccogliendo le prove che i soggetti deferiti non erano effettivamente residenti nelle case distrutte dal sisma.

Fino ad oggi le fiamme gialle spoletine hanno ultimato gli accertamenti nei confronti di 27 soggetti, di cui solo 3 sono risultati regolari. Due sono stati denunciati per falso ideologico, cioè per aver autocertificato dati falsi senza percepire contributi e 22 sono stati denunciati per falso ideologico e truffa aggravata per aver fraudolentemente percepito contributi per oltre 140 mila euro. Altri 6 hanno già restituito al Comune il contributo per un importo complessivo di oltre 38 mila euro. Eseguiti anche accertamenti erariali nei confronti di 8 dei denunciati.