Ricercato per traffico di droga, preso prima della fuga

Ricercato in tutta Europa per reati legati al traffico di droga è stato preso a Spoleto. Un cittadino albanese di 42 anni, in esecuzione di un ordine di cattura internazionale emesso dalla Spagna, è stato arrestato dalla polizia. Dopo la segnalazione ricevuta dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza gli uomini del commissariato spoletino hanno avviato indagini e sono riusciti così a individuare l’abitazione dove si nascondeva il ricercato. L'uomo è stato rintracciato proprio in casa e, quando i poliziotto hanno fatto scattare il blitz, lo hanno trovato intento a preparare le valigie. Pronto alla fuga. L'albanese è stato così fermato e tratto in arresto in esecuzione del mandato di cattura. Le autorità spagnole ne avevano richiesto l’arresto in quanto il 42 enne in Spagna era stato trovato in possesso di oltre 700 grammi di cocaina per un valore di mercato, secondo gli inquirenti, dii oltre 50.000 euro. Dopo gli accertamenti di rito l'albanese è stato associato al carcere di Spoleto disposizione della Corte d’Appello di Perugia per l’interrogatorio di garanzia e la convalida dell’arresto, così come richiesto dalla Procura generale di Perugia.