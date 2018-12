Asilo allagato, 70 bimbi restano a casa

Asilo allagato, settanta bimbi restano a casa. Un guasto ai bagni è stato all’origine della chiusura delle scuola materna Prato fiorito di Spoleto, trasferita dopo il sisma 2016 nello stabile che ospitava il nido di Villa Redenta. Il disagio è stato registrato ieri mattina all’apertura dell’asilo quando il personale ha scoperto l’allagamento e chiamato gli uffici comunali. Gli operai dell’Ase sono intervenuti per provvedere alla riparazione del guasto. L'acqua è filtrata anche nei locali della caldaia, facendo saltare i riscaldamenti. Anche per questo si è deciso di tenere chiusa la scuola dandone comunicazione ai genitori, costretti così ad arrangiarsi per far fronte al disagio.