Si spacciano per addetti Enel per spillare soldi

Tentativi di truffe telefoniche o porta a porta sono state segnalate da alcune zone di Spoleto ad Enel che così fornisce alcune raccomandazioni agli utenti. "Per quanto riguarda l’attività di teleselling, Enel Energia ricorda che dal giugno 2017 non effettua più chiamate per acquisire nuovi clienti con proposte commerciali via telefono. Per quanto concerne, invece, le proposte di contratti “porta a porta”, chiunque si presenti a domicilio per conto di Enel Energia, che si tratti di dipendenti o di personale esterno incaricato, deve essere munito di tesserino plastificato con foto e dati di riconoscimento". Inoltre viene precisato che nessun addetto è autorizzato a riscuotere o restituire somme di denaro a domicilio per conto di Enel: "Il cliente può accertare con una telefonata al numero verde 800900860 che l’agenzia di vendita faccia realmente parte di quelle che lavorano per Enel - è l'ulteriore raccomandazione - e chi propone contratti a domicilio può richiedere di visionare l’ultima fattura per individuare insieme al cliente la proposta più adeguata ai suoi consumi e, solo in caso di adesione a un’offerta, la bolletta può essere utilizzata per recuperare i dati relativi alla fornitura". Altro aspetto quello della sostituzione dei contatori, una scusa che spesso viene fornita per agganciare la possibile vittime: "Enel Energia ricorda che né i propri dipendenti né gli agenti specializzati si occupano della sostituzione dei contatori, attività curata da E-Distribuzione. Nella zona di Spoleto e nella frazione di Morgnano i dispositivi sono stati rinnovati recentemente attraverso l’installazione dei nuovi Open Meter, i contatori 2.0".