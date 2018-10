Piazza della Vittoria nel mirino dei vandali

Piazza della Vittoria, a Spoleto, ancora nel mirino dei vandali. Sono stati divelti vari cestini dei rifiuti ed è stato scaraventato a terra anche un raccoglitore in cemento. La Polizia Municipale, insieme all’assessore ai lavori pubblici Angelo Loretoni e all’assessore all’ambiente Maria Rita Zengoni, ha compiuto un sopralluogo per accertare i danni. Nei giardini di piazza Vittoria era stata recentemente completata la pulitura della fontana, tornata funzionante, oltre alla sistemazione degli arredi. Un raid che viene stigmatizzato dal Comune di Spoleto che presenterà denuncia contro ignoti per danneggiamento al patrimonio.