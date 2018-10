Muore storico direttore d'orchestra del Festival

E’ scomparso a Roma, all’età di 59 anni, il Maestro Alberto Maria Giuri, direttore d’orchestra che fece la storia musicale del Festival dei Due Mondi di Spoleto, affiancando Giancarlo Menotti per sette significative edizioni – dal ’92 al ’99 - che gli valsero una nomea di prestigio internazionale per il suo stile, la classe, la puntigliosità metodica e una incisiva personalità, forse ad alcuni scomoda. A Menotti, Giuri rimase sempre legato, considerandolo Maestro ed amico paterno, nonostante il suo allontanamento a causa di varie problematiche, non da ultimo le sue instabili condizioni di salute che superava con determinazione riprendendo la sua attività di amante della bella musica. La sua ultima performance è dell’anno scorso, proprio con un “Concerto in memoriam Gian Carlo Menotti” a dieci anni dalla scomparsa, nel quale presentò una composizione in prima esecuzione assoluta che aveva composto per l’occasione, “Memoires pour Gian Carlo Menotti” per quartetto vocale, sette archi e arpa. A esprimere cordoglio il sindaco Umberto de Augustinis e la giunta di Spoleto. I funerali di Alberto Maria Giuri avranno luogo in forma privata sabato 6 ottobre, alle 9.30, nella chiesa di San Leone a Roma.