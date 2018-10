Rischio salmonella, ritirato lotto di salsicce

Il ministero della Salute, tramite un avviso, ha disposto il richiamo di un lotto di salsiccia sfusa stagionata, prodotta da una macelleria di Spoleto. La ragione del provvedimento è collegata al rischio microbiologico per salmonella. Il batterio infatti sarebbe stato riscontrato in alcuni campioni. L'insaccato richiamato fa parte del lotto 29/2018 con termine di scadenza minima del 15 ottobre 2018. A scopo precauzionale e per garantire la sicurezza dei consumatori il presidente dello Sportello dei Diritti, Giovanni D'Agata, raccomanda a chi avesse acquistato il prodotto, solo quello del lotto citato, di non consumarlo.