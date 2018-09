Si ribalta col furgone e finisce fuori strada

Ottantenne al volante perde il controllo del furgoncino e si ribalta sul valico della Forchetta di Ancarano, a Norcia. É stata trasferita all'ospedale di Spoleto l'anziana che, lunedì intorno alle 13, ha sbandato con il Fiat Scudo in prossimità di una curva della strada provinciale 476. Il camioncino e si è ribaltato finendo fuoristrada. Sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso l'ottantenne trasportandola per accertamenti in ospedale a Spoleto. Le condizioni dell'anziana, fortunatamente, non risultano gravi, ma considerata l'età e il brutto incidente resterà in osservazione. Sul valico di Ancarano hanno lavorato anche i vigili del fuoco del distaccamento di Norcia e i carabinieri, per tutti i rilievi del caso.