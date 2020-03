Terremoto centro Italia, svolta nella ricostruzione: il commissario Legnini pronto a sbloccare 7 mila domande

Una buona notizia per i terremotati del centro Italia del 2016. Il commissario straordinario Giovanni Legnini ha firmato le prime due ordinanze dalla sua nomina per sbloccare l’empasse di una ricostruzione mai partita e che in questi giorni di diffusione dell’epidemia emerge in tutta la sua drammaticità. Scopo principale dei provvedimenti disciplinare il pagamento degli anticipi ai professionisti per i progetti di ricostruzione sia delle abitazioni private che delle attività produttive danneggiati dal sisma. Paradosso vuole che l’ordinanza 94 che prevede l’anticipo del 50% dell’onorario ai tecnici è rimasta inapplicata da oltre un anno e mezzo: l’ordinanza firmata da Legnini il 21 marzo scorso potrebbe sbloccare 7000 domande per il contributo di ricostruzione.