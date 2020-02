Umbria, via libera ai lavori per l'ex monastero della Stella a Spoleto

Via libera ai lavori per la riparazione e il miglioramento sismico del'ex monastero della Stella a Spoleto. La struttura è inserita nell'area della ex caserma Minervio e dell'anfiteatro abbandonato. E' stato firmato il contratto e consegnato il cantiere alla ditta Dsc di Marano Principato (Cosenza) che eseguirà quasi 1,6 milioni di interventi che quindi partiranno al massimo in trenta giorni. I lavori, tanto attesi, interesseranno principalmente i manufatti parzialmente visibili da piazza Garibaldi, dopo che ha ceduto anche il grande telone promozionale del Festival dei Due Mondi. L'impresa avrà quindi 19 mesi di tempo per eseguire i lavori, così come da cronoprogramma definito al termine della gara.

