Svolta nella vicenda giudiziaria sul centro polivalente di Norcia, realizzato con la raccolta fondi per il terremoto “Un aiuto subito” e su cui è scattato nel marzo del 2018 il sequestro. Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Spoleto, Federica Fortunati, ha infatti assolto Stefano Boeri perché il fatto non costituisce reato. Mentre ha rinviato a giudizio il sindaco Nicola Alemanno per abuso edilizio e falso. A questo punto la procura di Spoleto valuterà se presentare appello per l’assoluzione dell’archistar dopo aver letto le motivazioni del gup che come noto saranno depositate entro novanta giorni. Il primo cittadino, invece, dovrà affrontare un’istruttoria dibattimentale per far valere le proprie ragioni.