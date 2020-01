A Uncinano, San Severo e Ocenelli del Comune di Spoleto dopo alcune segnalazioni da parte dei cittadini sono stati svolti servizi mirati antibracconaggio da parte di più pattuglie dei carabinieri forestali. I militari della stazione di Spoleto sono riusciti a cogliere in flagranza di reato un uomo a cui l’autorità di pubblica sicurezza non aveva rinnovato la licenza di porto d’armi. Ma il cacciatore, nonostante il ritiro, ha continuato ad esercitare attività venatoria in orari notturni e nelle località indicate. Al momento del fermo è stato sottoposto a perquisizione del veicolo. Successivamente anche l’abitazione è stata sottoposta a perquisizione. Oltre all'uomo è stato denunciato pure il il figlio per omessa custodia di armi.