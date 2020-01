Spoleto, trovato cadavere lungo i binari. Traffico dei treni interrotto

Il traffico dei treni è stato interrotto dalle 9,40 di oggi, lunedì 30 dicembre, tra le stazioni di Spoleto e Foligno per il ritrovamento di un cadavere nel tratto compreso fra Spoleto e Campello sul Clitunno al passaggio del treno regionale 2480 Roma-Perugia con 150 passeggeri a bordo. I convogli in transito lungo la linea ferroviaria sono stati fermati nelle stazioni di Foligno e Spoleto con immediata attivazione da parte di Trenitalia di un servizio sostitutivo di autobus. Sul posto stanno operando gli agenti della polizia ferroviaria per ricostruire sia la dinamica della tragedia che risalire all'identità della persona deceduta.