Assalti dei lupi, l'allarme degli agricoltori

Ancora animali uccisi in Valnerina. Gli assalti di lupi e altri predatori hanno riguardato negli ultimi giorni i comuni di Cascia e Monteleone di Spoleto. I predatori si sono introdotti negli allevamenti delle aziende agricole uccidendo ovini ed equini. Confagricoltura Umbria si fa portavoce del loro disagio, ribadendo la necessità di mettere mano alla legge 17 del 2009 relativa al controllo e selezione della fauna selvatica e inselvatichita. “Anche in vista delle prossime elezioni - ha spiegato Fabio Rossi, presidente regionale - chiediamo ai candidati l’impegno ad applicare come si deve la legge regionale, per evitare i danni al patrimonio agricolo. L’anno scorso abbiamo presentato una diffida alla Regione dell’Umbria affinché predisponga piani finalizzati alla riduzione delle specie dannose sull’intero territorio regionale. Ad oggi, la situazione non è cambiata e i nostri agricoltori si trovano a dover fare i conti con danni economici significativi, a cui peraltro gli indennizzi previsti non bastano a porre rimedio, oltre che con rischi sanitari e di sicurezza non indifferenti".