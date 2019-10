Nasconde 42 dosi di cocaina: arrestato

La polizia di stato della Questura di Perugia, divisione anticrimine, in collaborazione col personale del commissariato di Spoleto, ha tratto in arresto per spaccio e detenzione di stupefacenti nella zona di Spoleto, un cittadino italiano di 36 anni, al momento sottoposto a sorveglianza di polizia, disposta dal Questore di Perugia, nel 2016, per i medesimi pregiudizi.

Nel transitare nella zona, i poliziotti hanno notato un insolito via vai dall’abitazione del soggetto. Attivata formale indagine di polizia giudiziaria gli agenti sono riusciti a raccogliere elementi utili per procedere a perquisizione domiciliare la quale portava al rinvenimento di 31 dosi termosaldate di sostanza stupefacente occultate all’interno di un barattolo in vetro ed altre 11 dosi contenute in un ovetto in plastica, per un totale di 42 dosi di sostanza del tipo cocaina, per un peso lordo complessivo di 36.40 grammi, oltre ad un bilancino elettronico di precisione. Al termine delle attività di rito la persona arrestata è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.