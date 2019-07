Addio a Rossana Santi

Ha lottato fino alla fine contro una malattia che, però, non le ha dato scampo. Rossana Santi, ex presidente del Tribunale per i Diritti del Malato ma da sempre impegnata nel sociale, ma non solo, se n'è andata nella giornata di domenica a Spoleto. Arrendendosi a una malattia che, nonostante tutto, non le ha mai tolto il sorriso e quella fine ironia che ha caratterizzato tutta la sua vita. E testimonianza di come abbia lottato come una leonessa anche nei periodi più bui della sua malattia, ne è stata anche in occasione di una delle sue uscite pubbliche di circa un mese fa. Ovvero quando all'Itis di Spoleto è stato inaugurato il rinnovato laboratorio di moda dove anche lì, lei, Rossana, lascia la sua impronta.

Ma prima di tutto, Rossana Santi, aveva a cuore il tema dell'ospedale di Spoleto, e non si è mai tirata indietro al cospetto di tutte quelle battaglie affrontate.