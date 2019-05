Anche Fabio Rovazzi sul set di Don Matteo 12

Nessuno conferma ufficialmente, ma Fabio Rovazzi è atteso a Spoleto la prima settimana di giugno per recitare una parte nella fiction "Don Matteo 12". Non è noto quale ruolo lo youtuber e cantante interpreterebbe nei nuovi episodi del prete detective, ma l'impegno sul set di Don Matteo porterà Rovazzi in città per due giorni, anche se sul calendario delle riprese pesa sempre l'incognita delle condizioni meteorologiche. Non è chiaro, invece, se a Spoleto arriverà il ballerino Stefano De Martino, annunciato da mesi e da molti come una delle novità di Don Matteo 12, ma su cui per il momento non si trovano riscontri, anche se gli sceneggiatori avrebbero previsto una particolare scena che richiede ballerini. Tra le novità da segnalare in questo primo blocco di riprese anche il ritorno di Simone Montedoro, il capitano Tommasi di alcune precedenti stagioni della fiction, che comparirebbe sul set insieme all'attrice Nadir Caselli, che ha invece vestito i panni di Lia, nipote del maresciallo Cecchini, ossia Nino Frassica. Lui è sempre una certezza, come Terence Hill, al lavoro sul set fin dal primo giorno.