I migranti di Dozzini conquistano la Ue

L’Unione Europea premia Giovanni Dozzini per il suo libro “E Baboucar guidava la fila” edito da Minimum Fax. Il concorso European Union Prize for Literature, alla decima edizione, viene annualmente indetto in dodici Paesi dell’Ue e quest’anno per l’Italia ha conquistato la vittoria il quarto romanzo dello scrittore perugino.

Giornalista, autore e traduttore, Giovanni Dozzini collabora anche con il Corriere dell’Umbria ed è tra i fondatori e organizzatori del festival di letteratura in lingua spagnola Encuentro.