Marco Mengoni in concerto sul monte Cucco

Marco Mengoni a Suoni Controvento. Il cantante arriva sul palcoscenico naturale del monte Cucco nell’ambito del suo nuovo progetto estivo “Fuori Atlantico attraversa la Bellezza”. Il concerto, a ingresso gratuito, è in programma il 21 luglio. Per l’estate 2019 Mengoni ha scelto cinque location inedite tra natura, arte e bellezza. Ambienti simbolo della conservazione artistica e culturale del nostro Paese. Luoghi naturali mozzafiato, nei quali proporrà una nuova forma di live, scostandosi dal modello trionfale e dalla imponente produzione di “Atlantico Tour”. A Suoni Controvento il palcoscenico sarà il monte Cucco, capitale italiana di volo libero, in un contesto di straordinaria bellezza. La rassegna è realizzata dall’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore, in collaborazione con Legambiente, per un concerto plastic free con un allestimento a zero impatto ambientale. Il concerto sarà prodotto senza palchi né strutture. “L'organizzazione dell'evento, che annunciamo con grande emozione – sottolinea Gianluca Liberali, direttore artistico di Suoni Controvento - è seguita da uno staff di agronomi-naturalisti. Per arrivare al suggestivo palcoscenico naturale dove Marco Mengoni si esibirà il pubblico avrà la possibilità di camminare lungo i sentieri del monte Cucco. Per chi vorrà invece percorrere i sentieri in comitiva sarà attivo un servizio trekking organizzato direttamente dalle guide Aigae dell'Umbria. Alcune aree parcheggio verranno comunque riservate al fine di consentire la partecipazione al pubblico diversamente abile. Inoltre, per un numero limitato di persone sarà possibile prenotare un servizio navetta”.