Lutto per Marco Bocci e Laura Chiatti

“Ama la vita e amala seppure non ti dà ciò che potrebbe, amala anche se non è come tu la vorresti, amala quando nasci e ogni volta che stai per morire. Non amare mai senza amore, non vivere mai senza vita… buon viaggio”. Sono queste alcune delle parole con cui l’attrice perugina Laura Chiatti ha annunciato dal suo profilo Instagram la morte di Giuliana Cecchini, l’amattissima zia del marito, l'attore di Marsciano, Marco Bocci. La signora Giuliana era la madre del cugino di Bocci, Gianluca Mastrorocco, conosciuto al grande pubblico per la sua partecipazione tra l’altro a una puntata del programma di “Amici di Maria De Filippi” proprio con Bocci. In tantissimi hanno voluto esprimere la propria vicinanza alla coppia di attori umbri, tra loro anche numerosi vip.