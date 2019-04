Ballando con le Stelle: eliminati i gemelli portoghesi Kevin e Jonathan Sampaio e Lucrezia Lando

FOTO - Spettacolo unico al Trasimeno

Avvistati al Trasimeno quaranta aironi rosa in formazione sopra il cielo di Sant'Arcangelo, a Magione. Un airone rosa sulle sponde del lago è sempre un’immagine che colpisce per la sua spettacolarità, ma vederne quaranta che in formazione solcano il cielo dello specchio d’acqua lacustre è una situazione che può lasciare interdetto anche un fotografo che ha molta consuetudine con l’ambiente ...