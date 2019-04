Ballando con le Stelle, suor Cristina ancora protagonista. Ma non mancano le polemiche

Suor Cristina protagonista anche nella seconda puntata di Ballando con le Stelle, la trasmissione di Rai 1 condotta da Milly Carlucci. Al termine dell'esibizione con Stefano Oradei e le due ballerine, la giuria ha premiato il balletto con 48 punti. Non sono però mancate le polemiche, in particolare del giurato Ivan Zazzaroni secondo cui una esibizione di gruppo e in parte canora, ha poco a che vedere con il programma.