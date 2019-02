Anggun, non solo concerto

Anggun arriva a Foligno con il suo The intimate tour. Il concerto si terrà sabato 9 febbraio all' auditorium San Domenico alle 21.15. In occasione della data di Foligno dell’artista indonesiana, Athanor Eventi conferma anche la serie di appuntamenti legati con l'obiettivo di celebrare la più famosa artista discografica indonesiana e uno dei pochi intrattenitori asiatici che hanno guadagnato consensi internazionali, nonché attivista umanitario in rappresentanza delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura come “ambasciatore di buona volontà”.

Le iniziative collaterali prenderanno il via venerdì 8 febbraio con una “cena di benvenuto”. Nel corso della cena, riservata ad un massimo di cinquanta partecipanti che siano in possesso dei biglietti per il concerto di Anggun, la città darà il benvenuto istituzionale all'artista.

La mattina del concerto, il 9 febbraio alle ore 11 nella sala video dell'auditorium San Domenico, Anggun incontrerà una rappresentanza di circa 80 studenti delle scuole superiori di Foligno che potranno rivolgerle delle domande sulla sua carriera artistica e sul suo impegno umanitario.

Infine, nel corso del concerto, confermato anche lo shooting fotografico legato al corso di fotografia organizzato da Marco Agabitini Studio: i partecipanti eseguiranno una serie di scatti del concerto, il migliore dei quali, selezionato personalmente da Anggun, sarà pubblicato sulla pagina facebook dell'artista. Oltre ai concerti, infatti, quest’anno è stato avviato un nuovo format promosso dal fotografo Marco Agabitini.