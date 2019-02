Uj spring torna a Terni con 100 musicisti

Umbria Jazz Spring torna a Terni dal 18 al 22 aprile. Il festival si fa in quattro: gospel, soul, blues &... jazz, recitano i sottotitoli della manifestazione, quasi a rappresentare sinteticamente la volontà di esplorare i diversi filoni della musica nera. Durante il periodo delle feste pasquali Terni ospita il più corposo e articolato cartellone di Black Music (nella sua accezione più vasta) a livello nazionale.

Complessivamente Umbria Jazz Spring offre una sessantina di eventi, per la gran parte a ingresso gratuito, con oltre cento artisti in cartellone. Al Caos ci saranno i Licaones con la loro contagiosa verve ironica con la front line rappresentata dai sassofoni di Francesco Bearzatti e dal trombone di Mauro Ottolini; The New Orleans Mystics.

Il tentetto di Anat Cohen clarinettista di rango tra le più quotate al mondo; il quartetto di Roosevelt Collier definito il Jimi Hendrix della pedal steel guitar, strumento ibridato tra tastiera e chitarra. E ancora i Quintorigo e la loro formula originale di tre archi e un sax e Thornetta Davis che sarà protagonista anche a Perugia nel corso del festival la prossima estate e che i ternani avranno il privilegio di ascoltare per primi nella migliore espressione del blues di Detroit.