Ragazzino di 15 anni vince contratto discografico

In Francia arriva Zora, il robot che fa ginnastica agli anziani

Parigi, 1 feb. (askanews) - Guida gli anziani negli esercizi di ginnastica dolce, parla e sa anche ballare: è Zora il robot, una faccia familiare in questa casa di riposo in Francia. Presto Zora Bots, 58 centimetri di altezza per 15.000 euro al pezzo, sarà impiegato in altre 16 residenze per anziani in tutto il paese. "È divertente - dice Marie Thérèse Magescas - servono distrazioni di ogni tipo.....