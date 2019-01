Eclettica, virtuosa, vulcanica: bastano tre aggettivi per dare un’idea del carattere musicale di Serena Brancale, cantante di professione, ma artista a tutto tondo. Serena Brancale sarà venerdì primo febbraio alle 21, all’auditorium Gazzoli di Terni, per il secondo concerto della stagione di Visioninmusica, in compagnia di Domenico Sanna (fender rhodes, basso synth), Alfonso Deidda (pianoforte, fiati), Dario Panza (drumpad).

Dal soul al funk, al confidential mood. Come dire: l’alchimia vincente è attingere a piene mani nella black music?

“No, l’alchimia vincente, scrivere bene e rapportarsi bene alla musica, è un mix di cose. Parte prima di tutto dal voler vivere l’arte in toto, senza pensare troppo alla musica ma anche pensando alla scrittura, alla danza, alla grafica… Quando faccio musica ho un’idea generale di quello che sto facendo, non penso soltanto alla musica, ma quando sono sul palco cerco di essere un’artista completa. Lavoro sul pezzo, quindi l’alchimia vincente per me non è black music, ma è la musica come una parte dell’arte, della sua totalità”.

Lei infatti è un’artista molto eclettica e versatile che passa dalla musica alla danza, dalla televisione al cinema. Forse oggi essere artista presuppone padroneggiare varie forme di espressione e vari mezzi in un’unica “visione”?

“Sì, io penso questo, perché ci sono così tanti cantanti e cantautori, che la formula vincente è sicuramente dare un proprio contributo facendo riferimento alla propria personalità. E nel mio caso mi sento di dover darlo questo contributo attingendo da tutte le arti, perché io parto dalla danza, dalla recitazione e soltanto poi mi sono immersa nella musica”.

Lei, è partita dalla Puglia, da Bari. La Puglia in questi ultimi anni sul versante musicale e artistico ha prodotto tanti nuovi talenti. Cosa c’è di speciale in Puglia?

“Non lo so con precisione. Forse perché viviamo bene e abbiamo tanto tempo libero da passare in riva al mare per scrivere e inventare. Forse perché abbiamo tante cose buone da mangiare. E’ come se nei posti che sono privi di grandi possibilità di lavoro, però sono ricchi di risorse, nascessero più cantautori e meno avvocati”.

Il jazz è un’altra tua forma artistica di riferimento. Cos’è il jazz nell’ambito della sua arte?

“E’ madre. E’ l’inizio. Anche se in realtà ho iniziato con la musica classica. Il jazz è tanta roba, non è soltanto Ella Fitzgerald, il jazz è anche creare quell’incontro tra stilemi diversi. E chi pensa che il jazz sia soltanto quel tipo di jazz, non ha capito nulla del jazz”.

E’ frequente nei suoi arrangiamenti il ricorso all’elettronica. Pensa che sia definitivamente tramontata l’era della musica acustica?

“No, ritornerà. Come tutte le cose belle. Anzi, io, a parte il momento in cui sono sola sul palco e uso la batteria elettronica, ho la sensazione di voler tornare all’acustico, perché questa moda di inserire l’elettronica ci sta sfuggendo di mano”.

Quindi crede che la forma più autentica di musica, sia acustica?

“Sì, secondo me sì. Quando senti una cantante chitarra e voce, o voce a cappella, viene fuori l’emozione. A volte ci dimentichiamo che la musica è quella, ma se vogliamo emozionare dobbiamo essere più acustici e naturali possibili”.

Sta per iniziare il festival di Sanremo. Pensa che nel radicale cambiamento della fruizione della musica con il dominio dei social e della musica in streaming sulle piattaforme specialistiche, Sanremo abbia ancora un suo specifico ruolo promozionale?

“Sì, Sanremo è pazzesco, il potere che ha. E guai se fosse soppresso dalla televisione come format. A me diverte molto. Al di là del fatto che vi ho partecipato, nel 2015, spero di tornarci. Sto lavorando anche per questo, perché è una fonte di stimolo e ti fa capire tante cose. Comunque non vedo l’ora che arrivi perché ho già organizzato una grande festa a casa con gli amici”.

Claudio Bianconi