Premio prestigioso per giovane artista umbro

Il video “Come In”, scritto e diretto dall'umbertidese Paul Pedana, ha vinto il premio Gold Award come miglior cortometraggio nella sezione California Film Competition alla nona edizione del prestigioso festival cinematografico California Film Awards. Uno strabiliante Ken Stott (Doppio premio Bafta) nei panni di un contadino, narra la debolezza dell'uomo verso il potere e il denaro. Girato in una singola stanza illuminata da una piccola finestra, il video racconta la storia di un contadino che abbandona la propria apparentemente noiosa routine per perseguire il sogno del denaro e della scalata sociale.

Una cortometraggio molto ricco di significato e di critica verso l’attuale società consumistica ed individualista. I video di Paul Pedana non sono mai dei semplici video musicali ma sempre dei veri e propri cortometraggi.

“È stata una vittoria inaspettata e siamo molto contenti, spiega Pedana impegnato nel campo della musicar, credo che gli artisti di oggi debbano dare molto più spazio al contenuto anziché alla forma e puntare più all’arte anziché all’artificio. I lavori “Acchiappasoldi” non hanno nulla a che fare con la vera espressione artistica. Come in è un piccolo film ed arrivare a questo risultato, è stato un traguardo enorme per me e sicuramente non ci sarei mai riuscito senza l’aiuto del mio amico e attore eccezionale Ken Stott”.“Come In” ha avuto la sua premiere internazionale al Transatlantyk Festival in Polonia, organizzato dal premio Oscar Jan Ap Kaczmarek. Paul Pedana e Ken Stott sono stati tra gli artisti più acclamati sul red carpet insieme a Diane Warren ed altri illustri personaggi del cinema internazionale.