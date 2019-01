Lodovini, tutta casa, letto e chiesa

Doppio appuntamento nei teatri umbri con Valentina Lodovini in Tutta casa, letto e chiesa, storico testo di Dario Fo e Franca Rame. Lo spettacolo è nelle stagioni del teatro Clitunno di Trevi, giovedì 31 gennaio, e del Comunale di Tuoro, venerdì 1 febbraio. Un ritorno a casa per la popolare attrice di origini umbro toscane, diretta al cinema da Michele Placido, Paolo Sorrentino, Francesca Comencini, Carlo Mazzacurati, Roberto Faenza, David di Donatello per l’interpretazione in Benvenuti al Sud. Tutta casa, letto e chiesa è uno spettacolo sulla condizione femminile e in particolare sulle servitù sessuali della donna. Si ride, e molto, ma con grande amarezza. Portato in scena da Franca Rame nel 1977, in appoggio alle lotte del movimento femminista, il testo è stato allestito in oltre trenta nazioni.